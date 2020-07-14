中国火星探测将启动 “天问一号”运抵发射场

中国首次火星探测任务即将开展，火星探测器“天问一号”已经运抵文昌航天发射场。

据中新社报道，记者14日从中国空间技术研究院获得上述消息。据了解，中国火星探测器分为环绕器与着陆巡视器两部分，由中国航天科技集团有限公司抓总研制。火箭将探测器发射至地火转移轨道，随后在地面测控系统的支持下，通过多次轨道机动和中途修正，在近火点实施制动，进入环火椭圆轨道，运行到选定的进入窗口，探测器将进行降轨控制，释放着陆巡视器。

着陆巡视器进入火星大气后，通过气动外形、降落伞、反推发动机等多级减速和着陆腿缓冲。火星车（即巡视器）和着陆平台分离后，将开展区域巡视探测。环绕器将为火星车提供中继通信链路，并开展环绕科学探测。

中国国家航天局在4月24日公开中国首次火星探测任务名称、任务标识。中国行星探测任务被命名为“天问（Tianwen）系列”，首次火星探测任务被命名为“天问一号”，后续行星任务依次编号。

2020年是火星探测活动的窗口期。按照计划，今年中国将使用长征五号运载火箭发射火星探测器，一次性实现火星环绕、着陆和巡视探测，开展火星全球性和综合性探测，并对火星表面重点地区精细巡视勘查。

今年将飞向火星的除了中国“天问一号”以外，还有美国的“毅力号”火星车和阿联酋的“希望”火星探测器。原定于今年“探火”的欧空局与俄罗斯合作的ExoMars火星漫游车已宣布推迟到2022年发射。