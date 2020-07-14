中国批美违背南中国海主权问题不持立场承诺

针对美国国务卿蓬佩奥发表声明称，中国提出涵盖南中国海大部分海域的离岸资源权利主张“完全不合法”，中国外交部强力回击，批评美国违背其在南中国海主权问题上不持立场的公开承诺。

据中国央视报道，外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上，作出上述批评。他表示，美国的声明罔顾了南中国海问题的历史经纬和客观事实，以及违反和歪曲国际法，并蓄意挑动领土海洋争端，破坏地区和平稳定，形容这是不负责任的做法。

至于声明中提到，中国于2009年才正式在南中国海提出“九段线”的权利主张，赵立坚反驳称“这完全不符合事实”。他指出，中国在该海域的主权和权益是在长期历史过程中形成的。

“中国对南海有关岛礁和相关海域行使有效管辖已达上千年。早在1948年，中国政府就正式公布了南海断续线，在很长时间里没有受到任何国家质疑，中国在南海的领土主权和海洋权益有充分的历史和法理依据，符合有关国际法和国际实践。”

赵立坚也强调，中国从来不谋求在南中国海建立“海洋帝国”，而且也始终平等对待南中国海周边国家。与此相反，美国拒绝加入《联合国海洋法公约》，以及频繁派遣大规模先进军舰军机在南中国海大搞军事化。

他表示，这推行强权逻辑和霸权做法，显示美国才是本地区和平稳定的破坏者和麻烦制造者，“国际社会看得十分清楚”。

赵立坚并说，中国在南中国海仲裁案及其所谓裁决上的立场是一贯的、明确的，坚定的。仲裁庭违背“国家同意”原则越权审理。在事实认定和法律适用上有明显错误。很多国家都提出质疑。“美方借炒作仲裁案来服务自身政治目的，是对国际海洋法的滥用，中方绝不接受。”

他指出，根据中国和亚细安国家2002年达成的《南中国海各方行为宣言》，中国致力于同直接相关的主权国家通过谈判磋商解决有关领土和管辖权争议，强调当前在中国和亚细安国家共同努力下，南中国海局势总体稳定。

赵立坚也坦言，中国和亚细安各国不仅遵守《南中国海各方行为宣言》，而且正在加紧商谈更有约束力的“南中国海行为准则”，共同维护南中国海和平稳定和航行自由，相关磋商取得积极进展。

此外，赵立坚也批评蓬佩奥的声明，刻意歪曲出席2010年亚细安地区论坛外长会中国代表发言。他说：“事实是，中国代表在会上表示，中方始终主张国家不分大小一律平等。有关争议的解决，应根据是非曲直由直接当事方通过谈判磋商和平解决。美方挑拨离间的图谋绝不会得逞。”

蓬佩奥13日在声明中写道：“2010年，时任中国外交部长的杨洁篪对他的亚细安同事说：‘中国是一个大国，其它国家是小国，这只是个事实。’中国掠夺性的世界观在21世纪没有任何立足之地。”

