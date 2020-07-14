港澳办谴责泛民初选违法 支持港府查处

针对香港泛民主派在过去周末举办初选，中国国务院港澳办发言人今天谴责，称这是对香港特区选举的非法操控，以及对《基本法》和《香港国安法》的公然挑战，支持港府查处。

据香港电台报道，发言人指出，所谓初选是目无法律，对特区宪制秩序的严重挑战，干扰和破坏香港民主选举制度，侵蚀港府依法组织选举的权力，“背弃选举公平原则，绝不能允许”。

发言人也点名批评初选发起人戴耀廷是制造香港乱局、祸港害民的罪魁祸首之一，斥责其目的是要推翻特区政府，夺取特区管治权。香港大学法律系副教授戴耀廷早前受访时，形容这次初选是另一次“由香港市民创造的奇迹。”

发言人表示，随着《香港国安法》的颁布实施，香港正迎来变乱为治、重返正轨的新转机，期望各界全力支持该法例的实施。

香港立法会换届选举预定9月6日举行，泛民主派上周末举行初选，以便协调选出代表该阵营参选的候选人。为期两天的初选，据称吸引了超过61万人参与。

对此，中联办发言人昨晚已发稿，谴责泛民主派罔顾有关法律和特区政府警告，执意开展非法初选。发言人声称，将支持港府深入调查、依法查处。

香港特首林鄭月娥则表示，当局在过去周末接获许多投诉，包括指对未来选举构成不公平、违反限聚令及违反私隐保障等。她说，不同部门接获投诉后将展开调查，如有足够证据，当局会采取行动。

林郑月娥也强调，如果所谓初选的目的，是要达到“35+”的选举结果，对抗政府政策，可能会构成《香港国安法》中颠覆政权的罪行。

目前香港立法会有70席，地方选区和功能组别各占一半。地方选区的议席由该区选民投票选出。功能组别的议席则由特定团体投票产生，不需要竞选。

泛民主派“35+”公民投票计划的目标是，在本届香港立法会选举中取得民主派过半席位，即在地方选区和功能组别的席位中分别取得一半以上的议席。

上一届2016年立法会选举中，民主派在70个议席中获得29席，包括19个地区席位和10个功能组别的席位。其中6名议员被指宣誓无效而取消资格，补选后剩下23席，占立法会总议席的三成。

