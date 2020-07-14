戴耀廷称中联办指控不合常理

针对中联办发声明指是典型的涉嫌犯法，协调泛民主派初选的香港大学法律系副教授戴耀廷今天回应称，该指控完全不合常理。

戴耀廷在社交媒体面簿写道，在此次初选商讨过程中，参与的人都同意在立法会运用《基本法》赋予的宪制权力，包括否决特区政府提出的财政预算案，是《基本法》就行政立法机关关系的安排，绝不涉及任何非法手段。

他说：“若说这是颠覆国家政权，那是极之荒谬，亦是践踏《基本法》的一种说法。”

中联办昨晚除了在声明中提到戴耀廷是典型的涉嫌犯法，也称从非法“占中”、“修例风波”，到发起“雷动2.0”及“35+计划”，他与反对派的目标是夺取香港的管治权。

该声明还指出，在《香港国安法》实施之后，一些人居然签署“共同纲领”，并肆无忌惮地扬言，协调反对派参选立法会的目标就是要控制立法会、否决财政预算案、瘫痪特区政府、全面“揽炒”香港、颠覆国家政权，已经涉嫌触犯《香港国安法》第22条以及香港本地选举法律。

戴耀廷表示，希望中央政府能看见，这61万投票的香港人，只是以和平理性的方法去表达他们的想法。他说，若这样做也可以定为违法，只会使未来的管治更困难，也会刺激更大的抗争。“若参与投票的人不是犯法，协助大家完成投票的人，也不可能是犯法。”

香港立法会换届选举预定9月6日举行，泛民主派上周末举行初选，以便协调选出代表该阵营参选的候选人。为期两天的初选，据称吸引了超过61万人参与。

