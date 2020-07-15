特朗普签署香港自治法 取消香港特殊地位

（早报讯）美国总统特朗普采取两项行动，以此向中国在香港实施“压制性”的国家安全法追究责任。

路透社报道，特朗普已签署一项法案和一项行政命令。他周二（14日）在白宫玫瑰园的记者会上说，他已正式签署“香港自治法”。根据香港自治法，美国将制裁违反香港自治法的中国官员及其他个人，以及与参与香港镇压活动人员有业务往来的金融机构。

特朗普说，他还签署了一项行政令，目的是让中国“打压”香港付出更大的代价。

特朗普说，这将结束香港多年来一直享有的优惠贸易待遇，“从现在开始香港和中国大陆将没有差别待遇……没有特殊待遇，没有特别的经济待遇，也不会出口敏感技术。”

但特朗普并没有透露新签署的行政令何时生效，行政令的相关细节也未公布。

不过特朗普表示，这个得到跨党派支持的法令赋予自己的政府“强有力的新工具，来让涉及消灭香港自由的个人与个体负责。”

香港自治法于5月21日由共和党籍参议员图密（Pat Toomey）和民主党籍参议员范霍伦（Chris Van Hollen）首度提出后，不到两个月时间，迅速完成参众两院表决与总统签署生效。

据《南华早报》报道，特朗普是在对香港自治法表决的期限前，才签署的法案和行政令。

在宣布这两项涉港行动后，特朗普接着耗费长达50分钟的时间来攻击自己在追寻连任上的对手，民主党总统候选人拜登，以及国会里的民主党人。特朗普同时也维护自己的政府在应对冠状病毒疫情上的措施。