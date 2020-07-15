香港选管会：香港法例没有“初选”机制

香港选管会14日就上周末（11日至12日）举行的立法会“初选”活动发表声明，指出香港法例并没有所谓“初选”机制，任何所谓“初选”并不构成立法会选举或公共选举程序的一部分，强调选举是严肃的事情，选举程序受有关选举法例严格监管。公共选举必须在公开、公平和诚实的情况下进行。

据《星岛日报》报道，声明指出，《选举（舞弊及非法行为）条例》第37条规定所有候选人在选举后，必须向有关当局就其在选举开支及收取的选举捐赠提交选举申报书。因此，如符合上述条例第二条的候选人定义，不论最终有没有报名参选2020年立法会换届选举，有关人士在选举中涉及的一切开支，必须予以申报。发言人强调，该条例第23条订明，只有候选人及其授权的选举开支代理人可招致选举开支，否则即属非法行为。不过，如第三者在互联网发布选举广告而招致的选举开支只属电费及/或连接互联网所需的费用，则可获豁免刑责。

选管会重申，根据《条例》第七至九条，任何借贿赂、武力、胁迫或欺骗手段以诱使他人参选或不参选的行为，均属舞弊行为，一经定罪，最高可判处罚款50万港元及监禁七年。另外，根据《立法会条例》第42条，已递交提名表格的候选人，只可在提名期结束前撤回其提名。现行法例不容许候选人在提名期结束后退选，亦没有所谓“弃选”机制。如怀疑有人违反《条例》，应向廉政公署举报。选管会接获有关投诉会严正处理，转介执法机关跟进。

选管会又指，港区国安法已在港实施，第29条规定，请求外国或者境外机构、组织、人员实施，与外国或者境外机构、组织、人员串谋实施，或者直接或者间接接受外国或者境外机构、组织、人员的指使、控制、资助或者其他形式的支援，对香港特别行政区选举进行操控、破坏并可能造成严重后果，即属犯罪。至于选举活动是否构成任何罪行，则视乎检控机关及法庭的决定。市民在组织或参与任何选举相关活动时，亦应小心留意相关条文。