台邮局开售消费券振兴经济 民众担心会重现口罩抢购潮

台湾政府推出促进消费的振兴三倍券今天（15日）正式在邮局开卖，尽管上午8时30分邮局才开始营业，不过清晨4时许就已有民众开始排队，上午7时许，台北北门邮局前方已出现排队人龙，不少民众直言，担心上演“口罩之乱”，索性早点来排队，免得到时候要排队等很久。

民众花1000元（新台币，下同，约47.4新元）就能买到价值3000元的振兴券，可用于日常消费。

据联合新闻网报道，排第一的是一名家住在万华区的吴先生（66岁），清晨4时就来北门邮局排队。对于自己“抢头香”，吴先生直言有点意外，当初因为担心会像排口罩那样子，排很久，所以干脆早点来，没想到居然是第一个。

吴先生也提到，自己今天是一个人来领，没有要帮​​家人代领，尽管还没有想好领了券要干嘛，不过觉得买什么都可以，总之先领好再说。

57岁的赵小姐是轮椅族，今天一早就到北门邮局排队。赵小姐表示，很希望邮局可以针对身障者规划特别场次，不然行动不便又要买券很麻烦。

赵小姐说，她过去在南阳街补习，知道北门邮局有无障碍设施，所以才选择到这边买券；3000元的振兴券目前规划一半拿来买日用品，一半用来买医材、保健食品等。

赵小姐也提到，家人都在台中，她一人北上工作独居，觉得尽管3000元振兴券的金额不大，不过对于不少经济弱势的民众而言，不无小补。