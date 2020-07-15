储备粮被曝存质量问题 中储粮公布调查结果

针对此前网络曝光拍卖储备玉米出现质量问题事件，中储粮官方微博7月14日晚发布调查结果称，经初步核查，视频反映的这批玉米数量质量问题与事实基本不符，仓内个别点位的质量问题不代表整仓玉米质量状况，第三方检测机构已鉴定该批玉米提报拍卖标的时质量指标基本一致。不过，青冈荣昌现代农业发展有限公司人员违规额外收取装车费基本属实，中储粮将依法处理。

据中新网报道，中储粮委托黑龙江省粮食质量安全检测中心按照国家有关规定进行现场扦样和实验室检测，发现玉米色泽气味正常，水分、杂质、不完善粒等各项检测质量指标均符合国家标准和有关质量要求，与该批玉米提报拍卖标的时的质量指标基本一致。经对该货位剩余玉米进行核查，数量账实相符。

关于视频中反映的“水泡粮”和“筛下物”问题。经向当事人核实，她所说的“水泡粮”是黑龙江个别地方一种民间叫法，是指玉米在生长期后期因雨水偏多、光照不足，造成成熟度不够、籽粒不饱满，经高温烘干后产生的色变粮粒，不是被水浸泡过的玉米，现场扦样检验也未发现该批玉米有被水浸泡的情况。核查中确实发现粮堆底部个别点存在筛下物，经调查是在入仓过程中没有及时进行清理。筛下物不影响整仓玉米质量和数量，玉米出库时数量按照实际过磅计量。如出库时杂质含量超过标准规定一定限度的，按照国家有关规定进行扣量。

关于视频中反映外租收储库点青冈荣昌现代农业发展有限公司人员违规额外收取装车费等问题，经查基本属实，下一步将依法进行处理。核查中如发现中储粮直属企业人员存在违规违纪违法问题，集团公司将依规依纪依法对有关责任人进行严肃处理。

中储粮在声明中表示，将继续做好政策性粮食监管和销售出库工作，维护好国家粮食安全。感谢社会各界对集团的监督。