《纽约时报》将部分香港办公室迁至首尔

由于担心香港国安法可能限制媒体自由，《纽约时报》今天宣布将把香港办公室部份人力迁至韩国首尔。

《纽约时报》当地时间14日（新加坡时间15日）指出，旗下员工在申请工作许可方面遭遇困难，未来一年报社将把数码记者团队移至首尔，大约为香港员工数的三分之一，但记者会留在香港，继续负责香港和周边区域的报道。

香港也是《纽约时报》国际版、欧洲版、亚洲版的印刷中心，预计这部分业务，以及负责广告和市场的职员也会继续留在香港。

据报道，《纽约时报》在香港的部分记者遇到了签证上的问题。这个在大陆常见，但在香港罕见的障碍令该报的编辑认为有必要在区域内再设立一个总部。

《纽约时报》香港分社近年来也成为该报全天候数字平台的重要组成部分。香港分社人员在位于纽约、伦敦的另外两个全球总部下班后，负责该报的线上新闻报道。

在一封周二发出的内部信件中，该报国际新闻与运营的负责人指香港国安法对该报的运营和新闻采访“制造了许多不确定性”，因此决定需要做好后备计划，“将采编人员分散到区域内”。

但内部信件也强调，会依然“深入在香港投资，无论是作为新闻的重点或生意场所。”

《纽约时报》将部份人力迁至首尔，无疑对香港作为亚洲新闻枢纽的地位是一大打击。此前，中美两国在派驻当地记者的签证规定上已发生冲突。中国政府今年初曾表示，不再获准在中国大陆工作的记者，也不能在香港工作。