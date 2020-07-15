解放军接装新版99A坦克 有两项改进

中央电视台日前报道了解放军第81集团军接装全新主战坦克的视频，有海外分析者把这种全新的99A坦克称为99A2，并称她是解放军最先进的坦克。

但《环球时报》15日报道，指中国官方报道中，并没有出现过99A2这个名称，只有99和99A。因此认为海外报道很可能采用了某些自媒体的说法，给出了99A2的称呼。

那么，99A在定型之后，是不是真的经历过改进呢？大型主战装备的改进是个永恒的话题。仅仅就坦克来说，改进主要存在于附加装甲、副武器、火控设备、动力系统完善等方面，至于通信、信息、数字化指控、战场一体化方面的改进更是永无止境。世界主要陆军国家的坦克都是沿着这样一条道路前进的。第三代主战坦克可能要服役到本世纪中叶，因此，某种基本型坦克到退役的时候出现几十种改进版本是一点都不让人奇怪的。

最初服役的99A，在发动机寿命和传动系统可靠性方面还是存在一定差距的。随着科研攻关，这两个问题逐步得到改善。目前99A坦克配用的柴油机寿命已经有了大幅度提高。那么更换了动力包的99A肯定要被赋予一个新的编号。

在附加装甲方面，99A的基本装甲构型基本上不会发生变化。但外挂的反应装甲却是可以改变的。反应装甲中炸药的具体配方、火药体构造、反应装甲盒总体架构都可以随着科研成果的取得而不断改进。如果更换了反应装甲盒，同样可以赋予新的编号。

在火控设备领域，81集团军这次接收的99A似乎没有发生大的变化。炮长瞄准镜前方有一个区域的装甲被削平了，这样能为镜头提供足够的视野。但是在车长和炮长的观察瞄准镜内部，在具体的机械、光学和电子元器件方面，也是可以不断改进的。

副武器可能是81集团军本次接装最有趣的一点。从电视画面上可以看到，车长位置的高射机枪只有枪架、弹箱和对空瞄准镜，却没有枪体。兵器装备集团有充足的机枪产能，99A坦克显然不需要像“阿琼2”那样，被迫从俄罗斯进口机枪。那么，这个位置会不会是预留给了国产遥控武器站呢？那东西无论如何也比出舱操作的高射机枪强多了，只不过价钱有点高而已。

电子信息系统的改进是很难从外观看出来的，甚至进入战斗室内部也未必能看出玄机。现代坦克不再仅仅是披坚执锐突破防线的铁家伙，更是信息化战场上的一个节点。坦克本身的通信和电子战能力，车载计算机的处理能力，以及计算机的软件设置和功能分配，都是装备改进的重中之重。喜欢《坦克世界》的读者或许已经习惯了使用小地图，习惯了隔着山脊和障碍物看到己方或者对方的光标出现在视野里。然而在真实的战场上，只有99A或者M1A2SEP这样的最先进型号才具备如此功能。而且，信息化战场的建设是一个永无止境的征途，无论中国还是美国，都在通过不断的研发和演习，对软硬件系统进行升级、改进和完善。每换一次电脑、每升级一次软件，理论上就要给坦克赋予一个新的编号。这样才能对装备进行有效管理和保障。

99A坦克定型至今，差不多已经有10年的时间了。上述改进所带来的编号变化，早就超过了外国媒体的推测。但是根据96系列坦克的经验，解放军似乎并不倾向于采用型号+字母+数字的改进型编号方式。96的基本型更换新炮塔、发动机和传动系统后，得到了96A的新编号，96A更换新一代发动机和自动变速箱、全面提高可靠性之后，得到了96B的新编号。期间并没有出现96+字母+数字的编号。99也应该遵循同样的编号规则。“99A2”这种编号方式，实际上是美国、德国的做法，例如M1、M1A1、M1A2、豹2A4、豹2A5、豹2A6、豹2A7，解放军到底会把99A的下一个重大改进型叫做什么，还是等官方公布吧。