中国央行今天开展4000亿MLF操作 中标利率连续第三个月不变

中国人民银行7月15日公告，当日开展了4000亿元（人民币，下同，约794亿新元）中期借贷便利（MLF）操作，中标利率仍为2.95%，为连续第三个月保持不变。

据《新京报》报道，光大证券固收首席分析师张旭对此分析，“利率并不是越低越好，这次没有下调也在预期之中。从LPR形成的两个部分看，一是MLF，二是加减幅度（银行报价）。最近半年以来，都是MLF利率下行（带动LPR下行），如果光依靠MLF引导，会弱化改革的意义。”

在7月10日央行举行的2020年上半年金融统计数据新闻发布会上，央行货政司副司长郭凯明确，货币政策的立场仍然是稳健的，货币政策更加灵活适度。“我们现在更加强调适度这两个字。适度有两个含义，一个是总量上要适度，信贷的投放要和经济复苏的节奏相匹配；第二是价格上要适度。要引导融资成本进一步降低，向实体经济让利，同时也要认识到利率适当下行并不是利率越低越好，利率如果严重低于和潜在经济增长率相适应的水平，就会产生套利、资源错配等问题。”郭凯称。

他强调，下半年稳健的货币政策要抓住合理让利这个关键，保市场主体，特别是更多地关注贷款利率的变化，继续深化LPR改革，推动贷款实际利率持续下行和企业综合融资成本明显下降，为经济发展和稳企业保就业提供有利条件。

从7月15日MLF操作的规模看，央行表示，此次MLF操作是对本月两次MLF到期和一次定向中期借贷便利（TMLF）到期的续做，其中TMLF续做可继续滚动，总期限为3年。今日无逆回购操作。

张旭表示，有关量的方面，央行表述有变，把7月到期的MLF和TMLF合在一起了，本月到期的MLF是4000亿元（其中7月15日有2000亿元到期），还有2977亿TMLF本月到期，反映出央行在货币政策上更加适度。他还提到，开展MLF操作可以对冲缴税因素，每年到7月15日左右，央行在公开市场上都会注入额外的流动性。