宝马纯电动车型BMW iX3全球首发 将在中国率先上市

宝马集团14日面向全球市场发布创新纯电动BMW iX3。作为首款搭载最新第五代BMW eDrive电力驱动技术的车型，新车为全球宝马用户带来零排放、长续航、高能效、具有纯粹电动驾驶乐趣的新选择。

据钛媒体报道，宝马在新能源领域的布局非常早，早在1972年宝马即开发了首款电动车型，在该领域积累了丰富经验，在中国BMW品牌已经拥有累计超过6万名新能源车客户。

目前已经有包括i系列在内的i3、i8等新能源产品，其次很多现有产品也都布局了相应的混动车型，如BMW 7系、BMW 5系、BMW X1等车型，如今的BMW iX3也是一款全新设计的纯电动车型。

早在开发初期，宝马即决定基于同一平台开发包括纯电动、插电式混合动力、汽油以及柴油驱动在内的多种车型，以赋予客户更多“选择的权力”。

在中国，创新纯电动BMW iX3已被列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，这也就意味着这款产品已经开始量产，不久后将正式亮相，与很多新造车企业的PPT造车不同，宝马这样的传统车企通常会在一切就绪后才对外公布。

据悉，今年下半年第三季度，这款新车将在中国率先上市，并以中国沈阳为唯一生产基地出口海外，可见中国的生产基地正在发挥越来越重要的作用。