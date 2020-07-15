中国银保监会通报影子银行和交叉金融业务突出问题 坚决防止死灰复燃

针对监管检查中发现的影子银行和交叉金融业务领域的突出问题，中国银保监会发布通报称，问题主要集中在“资管新规”、“理财新规”执行不到位、业务风险隔离不审慎、非标投资业务管控不力等方面；要坚决防止影子银行回潮和结构复杂产品死灰复燃，要进一步疏通融资渠道，引导资金更高质量服务实体经济。

银保监会官网周二稍晚刊登新闻稿称，经过连续三年多的乱象整治，影子银行和交叉金融业务已大幅压缩，相关业务逐步回归本源，风险持续收敛，但也发现，该领域仍然存在一些新老问题，局部风险隐患仍不容忽视，稍不留意又可能死灰复燃。

据路透社报道，通报的主要问题包括：业务风险隔离不审慎，理财资金违规承接表内不良资产，理财产品间通过非公允交易调节收益等；同业业务专营及授信管理不到位，同业交易对手选择不审慎，同业投资多层嵌套，隐匿业务风险等；非标投资业务管控不力，资金违规流入股市，违规投向房地产领域、“两高一剩”限制性领域等。

“力求通过有效监管，遏制市场流动性宽裕环境下资金空转、脱实向虚的苗头，引导金融资源更加精准地浇灌实体经济。”银保监会有关部门负责人在答记者问中称。

该负责人并称，要以突出问题通报，为银行保险机构行为“划出红线”，督促银行保险机构不得再拉长融资链条、提高融资成本，不得再利用通道等方式搞资金空转、脱实向虚。

此次通报没有提新的监管要求，所提要求均为对现行监管规定的重申和强调。包括严禁多层嵌套投资、资金空转，结构复杂产品和业务死灰复燃；严禁资金违规流入股市，违规投向房地产领域、“两高一剩”等限制性领域等。

银保监会此前明确，今年将稳妥处置高风险机构，大力压降高风险影子银行业务；持续加大不良资产处置力度，提高资产分类准确性。