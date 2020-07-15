英国电信称华为禁令带来的成本不会超过已拨备资金

英国最大的电信和宽带公司英国电信(BT)称，估计5G网络禁用华为设备带来的成本不会超过其为遵守今年稍早限令而拨出的5亿英镑（约8.74亿新元）。

英国首相约翰逊昨天（14日）下令，2020年后不再购买新的华为5G设备，在2027年底之前彻底清除5G网络中的华为设备，此举暗示全球最大电信设备制造商华为在西方不受欢迎，可能会激怒中国。

据路透社报道，英国电信执行长杨森（Philip Jansen）表示，这项决定显然对该公司有运营和成本方面的影响。

“但我们相信，该计划的时间框架将允许我们做出调整，而且不会影响现有网络的覆盖范围和韧性，”他说。

“这还将允许我们继续部署5G和全光纤网络，而不会对之前公布的时间表产生重大影响。”

英国电信已经在将华为设备从其EE移动网络中移除，以遵守禁止在最敏感部件上使用华为设备、且整体使用率不得超过35%的规定，成本约为5亿英镑。

杨森补充称，英国电信将继续评估周二决定的细节。

沃达丰(Vodafone)也在其英国5G网络中使用华为产品。该公司确认，政府了解该问题的复杂性，寻求通过给予充足的时间框架将消费者、企业和公共服务所受影响最小化。

“当然我们感到失望，因为该决定——正如政府今天强调的那样--将进一步推迟英国5G网络的部署，并给该行业造成额外成本，”一位发言人称。