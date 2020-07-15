汽水瓶改装成“开锁神器” 惯犯窃六宅 盗港币60万财物

香港一名偷窃惯犯将汽水瓶改装成“开锁神器”，随机潜入葵涌多个公共住宅进行偷窃，过去2个月犯下六起案件，抢走港币约60万元（约10.8万新元）财物。昨日（14日）嫌犯再以“开锁神器”打开葵涌村公宅木门时，赫见屋主在家，事败逃离大厦，被埋伏警员拘捕，涉嫌企图窃盗及窃盗罪。

据网媒香港01报道，被捕男子57岁姓余，自称无业，有窃盗前科，他涉与葵涌区过去两个月六起公共住宅窃盗案有关，共抢走约港币60万元现金及金饰。葵青警区重案组第一队侦缉高级督察张家颖表示，嫌犯将汽水瓶身剪开，对折改装成开锁胶片。由于嫌犯身形瘦削，手臂较幼细，相信他从公宅铁闸下方伸手打开铁闸，再以胶片“摄”入门缝，打开木门锁头入屋搜窃。

张家颖说，过去两个月葵涌发生多起公宅窃盗案，案中住户锁好门窗出门，回家却发现家中有搜窃痕迹及财物损失，但木门及铁闸并无破坏痕迹。

警方深入调查及分析后，锁定目标男子，今日于葵涌村进行反窃盗行动，发现嫌犯进入茵葵楼，待他离开时进行截查盘问，在其身上发现两张经改装的胶片及一卷报纸。疑犯今日随机进入茵葵楼一户公宅犯案，开门赫见户主在家遂逃走，随即于大厦外被捕，他涉嫌企图窃盗，单位无损失。张家颖指，嫌犯事前没有踩点，所以潜入屋内时才会遇见屋主。

