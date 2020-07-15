2020央视315晚会7月16日晚播出

央视2020年315晚会将于7月16日晚8点在央视财经频道、央视财经客户端、央视频同步直播。

据央视财经报道，受疫情影响，今年315晚会延期播出，但晚会的名称不变，初衷不变。今年315晚会将仍然秉持担当消费领域瞭望者的使命，守护公共利益，建设美好生活。

2020年315晚会由最高人民法院、最高人民检察院、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、司法部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国消费者协会与中央广播电视总台联合主办。晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，就是要凝聚政府、企业、社会和每一位消费者的力量，用法治的力量构筑良好的经济生态，保民生，促消费。今年315晚会将积极关注、新业态和新消费模式。它们在不断拉动消费，增强中国经济长期向好新动能的同时，也需要构筑更为公平、阳光、完善的市场环境，让生活更加美好。

据了解，今年也是315晚会30周年纪念。央视财经表示，30年来，晚会一路见证中国经济的成长、消费水平的提升、消费结构的变革、法制监管的完善。从打假曝光，维护百姓消费安全，到关注公共安全和公众利益，它始终守护在消费者身边，维护消费者的合法权益，为促进社会主义市场经济健康发展贡献力量。