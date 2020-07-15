付文化已任北京卫戍区司令员

据北京市人民政府征兵办公室微信公号消息，7月14日下午，北京市召开2020年征兵工作电视电话会议，市委副书记、市长陈吉宁要求，各级各部门要把征兵工作作为一项严肃的政治任务，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示和党中央、国务院、中央军委决策部署上来，抓紧抓实抓细工作，高质量完成年度征兵任务。

会议由卫戍区付文化司令员主持，韩志宏副司令员总结2019年征兵工作，杨晋柏副市长宣读表彰通报，卫戍区张凡迪政委就做好常态化疫情防控下的征兵工作提出明确要求。

上述消息显示，曾任陆军第81集团军参谋长的付文化，已任北京卫戍区司令员。

此前担任北京卫戍区司令员的是王春宁中将。今年5月，中共中央批准：王春宁不再担任北京市委常委、委员职务。

现任北京卫戍区政委是张凡迪少将。今年1月官方报道显示，他履新北京卫戍区政委，今年5月，任北京市委常委。

综合公开资料显示，付文化1985年6月入党，曾长期在原沈阳军区第16集团军服役，历任团长、师参谋长、副师长、原沈阳军区某机步旅旅长，曾到陆军指挥学院和国防大学深造，并且到德国留学，2011年任某师师长，2014年被评为全军优秀指挥军官。

付文化曾在部队编制体制调整中，由师长高职低配当旅长。

据《解放军报》2015年报道，2013年年底，部队编制体制调整改革，原沈阳军区某摩步师撤编改旅。当时，付文化任师长已经两年，部队被四总部评为军事训练一级师旅级单位，个人发展前途非常好。

此时，付文化面临两条路：是平调到集团军任副参谋长，或者留在部队高职低配当旅长。

新组建的机步旅，信息化含量很高。上级反复考虑，希望挑一个对部队熟悉、能力又强的旅长，付文化是最适合的人选。组织找他谈话时，他二话没说，表示坚决服从组织决定，留下当旅长。

2015年12月，《人民日报》刊发军改系列文章，付文化以陆军第16集团军某旅旅长的身份发文《高职低配不松劲》。

他在文中写道：“改革不可能面面俱到的照顾到每个人的利益，让每个人都达成心愿。为了军队整体利益，总要有人做出牺牲奉献。”“红军时期，为了革命需要，军长可以去当团长；建设信息化军队的今天，为了强军兴军，师长当旅长又算得了什么！”

2016年8月消息显示，付文化升任原第54集团军参谋长，军改后，任陆军第81集团军参谋长。

2017年7月消息显示，他晋升少将军衔。