两办连轰违法 泛民初选协调人区诺轩宣布退出

港澳办和中联办连番砲轰泛民主派上周末举办的初选涉挑战香港国安法后，初选协调人之一的区诺轩今天宣布，基于目前局势无法确保人身安全，即日起退出所有初选工作。

据网媒“香港01”报道，区诺轩透过个人社交媒体面簿指出，上周末逾60万人勇于发声，为香港人打下强心针；不过“因应中联办、港澳办相继发声明指控初选，本人宣布即日起退出初选一切工作”。

曾任香港立法会议员的区诺轩表示，合法参与政治活动是他可付出的极限，虽然这段日子一直重申初选安排合法，但似乎执政阵营有不同理解，并强调基于现在未能确保人身安全，也为身边所有人负责，自己只得退出所有初选工作。

“退出是一个沉重的决定，我会在其他岗位继续努力，还望各方加油、见谅。”

对于区诺轩的决定，许多网民都留言表示支持和了解：“谈不上见谅啦，你已经做了许多，你的决定是绝对值得尊重！”“无论你的决定如何，相信你尽了你最大的所能”“有点突然，不过都理解。”

香港立法会换届选举预定9月6日举行，泛民主派上周末举行初选，以便协调选出代表该阵营参选的候选人。为期两天的初选，据称吸引了超过61万人参与。

香港中联办随后严厉谴责这场初选“非法”，并表明泛民主派协调参选立法会的目标，就是要控制立法会、否决财政预算案、瘫痪特区政府、全面“揽炒”香港、颠覆国家政权，强调这已经涉嫌触犯香港国安法第22条以及香港本地选举法律。

港澳办昨天也发出声明，批评泛民初选是对选举的“非法操控”，是对香港《基本法》和香港国安法的公然挑战，支持港府查处有关违法行为。

