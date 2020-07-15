国台办：世界公认大陆防疫最透明

针对台湾陆委会日前在Facebook贴文“赴陆就学你不能不知道的八件事”，中国国台办14日也在微博贴出“台湾陆委会装作不知道的八件事”回应，首项称中国大陆是世界公认防疫工作最好最透明的。

冠病疫情在全球爆发后，中国虽多次强调其防疫效率与公开透明，但仍时常面对国际质疑。

疫情也使两岸关系进一步趋向紧张。陆委会上周三（8日）在Facebook发文“赴陆就学你不能不知道的八件事”，从中国大陆高校转赴欧美深造较以往困难、到网络限制等作出负面评价。

此外，文章也指中美贸易冲突导致大陆就创业情势日趋严峻，毕业后谋职不如想像中容易、并指大陆疫情资讯不透明危及健康安全、在陆就学之部分院校系所学历返台无法被采认。

回应陆委会这篇贴文，中国国务院台湾事务办公室14日也在微博发出图文“台湾陆委会装作不知道的八件事”，首项就称“大陆是世界公认的防疫工作最好最透明的地方”，并控台湾长期拒绝筛查发烧病人及高危医护人员，且不愿意公布确诊病例足迹。

此外，还有大陆经济前景好、台湾经济对大陆依存度已达历史最高水平、大陆高校的学术水准已得到国际承认、台生到大陆求学与陆生同等收费并可申请专项奖学金、大陆科研事业迅速发展、大陆高校出国留学机会多、大陆实习就业机会多等。

但国台办在微博中没有回应陆委会文章中有关网络限制的内容。