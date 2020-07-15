中国数家小银行遭集中提款 不良贷款率攀升之际储户信心脆弱

中国银行业不良贷款率持续攀升，且问题金融机构风险处置事件多增，令部分小银行储户对银行体系的信心遭遇考验，可能给小银行带来更多不确定性。

据彭博社报道，在过去一个月左右的时间内，因“银行现金不足”等谣言，山西阳泉银行、河北保定银行和衡水银行接连发生储户集中提款事件。与此同时，银保监会最新数据显示，截至6月末，银行业不良贷款率较年初上升0.08个百分点，达到2.1%的逾11年高位。拨备覆盖率178.1%，比年初下降4个百分点。

“这主要还是反应投资者(储户)教育的过程，这两年随着中小银行风险事件陆续暴露，储户对银行原来基本无风险的认知发生了动摇。”中金公司银行业分析师张帅帅在采访中称。

中国银保监会暂未回复彭博寻求置评的请求。

去年中国银行业也曾发生过类似小银行因流言遭挤兑的事件。银保监会新闻发言人上周亦警示商业银行不良资产上升压力加大的风险，称当前不良贷款并未充分暴露，且部分机构拨备不达标，存在超过3500亿元人民币的缺口。

据银保监会数据，截至5月末，城商行和农商行管理的资产规模均已超过39万亿元，合计占银行业总资产比重约26%。假设住户存款分布亦符合该比例，彭博根据央行住户存款数据计算，存放在这类小银行的居民存款数额超过20万亿元。

张帅帅并指出，尽管在已经出现风险的银行后续处置过程中，居民存款并未遭受任何损失，但谣言依然会引发银行的流动性风险。中国大量的商业银行中，确有部分存在公司治理、盈利能力薄弱等问题，政府主动推进一些区域性银行重组和处置化解是一个好的选择。

自去年以来，中国金融监管部门一直在计划推动更多小银行合并以增强实力，包括近期江苏的常熟银行拟投资入股镇江农商行、无锡银行拟参与发起成立徐州农商行等，但是到目前为止，这些努力的效果尚不明显。