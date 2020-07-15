常在社媒发文批港府 王永平突刪Facebook专页

经常在社交媒体发表政论批评特区政府的公务员事务局前局长王永平，今天（15日）表示将永久删除其“王永平-不平则鸣”的Facebook专页，称要为了确保曾经登入专页的网友的个人资料不会被截取。

据香港01报道，王永平也表示，将继续于报章及网上专栏评论时事，直至被停为止。

王永平说，无论香港变成怎样，无论身在何方，希望大家都以作为“真香港人”为荣，做任何事都要对得住自己的良心，他又说：“我会永远站在有理想的香港年轻人这边。希望你们凡事都要小心，不要冲动，保留有用之身，最终达​​致目标！”。他在贴文附上​​在《港区国安法》生效后极为流行的语句“我哋真系好X钟意香港”（我们真的好X喜欢香港）作为总结。

71岁的王永平于1973年加入港府，1995年至2000年担任教育统筹司，2000年至2006年出任公务员事务局长，2006年至2007年任工商及科技局长，于2007年6月退休。

王永平经常发表政论，包括近期积极就港区国安法发表意见，他于5月底在Facebook专页发文，表明“无惧面对港版国安法”，同日他九上载林郑与主要官员就国安法见记者的相片，揶揄官员全部戴上口罩“是为了抗疫，还是想遮丑”，又说：“他们（主要官员）当中有多少人的资产和家人是在被批评的外国势力范围内，需要申报吗？”

王永平去年8月出席公务员集会并发表演讲，当时他指参与集会的公务员，并没有违反政治中立原则，“我之前听到好多人讲政治中立，我告诉你们，我已经再无权势去诠释什么叫政治中立。但政治中立是我写的，10年前是我写的，所以我有资格去讲，你们这次完全没有违反政治中立”。他表示，香港人最珍惜的自由是包括免于恐惧的自由。

