朝鲜外务省发言人抨击蓬佩奥南中国海言论

针对美国国务卿蓬佩奥发声明，批评中国对南中国海的主张“完全不合法”，朝鲜外务省发言人今天回应称，美国并非亚洲国家，却对南中国海问题说三道四，“其目的不纯”。

中国央视今天引述朝中社报道，该发言人称，蓬佩奥近来向中国抛出诸多言论，包括在媒体舆论、冠病疫情、5G通信技术方面恶意诋毁中国共产党。发言人对此指出：“蓬佩奥的行为是对中国人民选择的政治制度和理念的否定，是对受中国共产党领导的中国人民的粗暴无视和侮辱。”

发言人并说：“‘没有共产党，就没有新中国’，是中国人民心中永不动摇的信念和真理。”

在南中国海仲裁案四周年之际，美国与日本接连就南中国海主权问题指责中国。美国国务卿蓬佩奥昨天发表措辞强硬的声明，不仅明确否定中国对南中国海的有关主权声索，并称国际社会不会允许北京把南中国海视为其“海洋帝国”。

中国外交部则回击美国违背在南中国海主权问题上不持立场的公开承诺。

蓬佩奥在声明中，也指北京对涵盖南中国海大部分海域的离岸资源权利主张“完全不合法”，并指责北京通过“霸凌行为”试图控制这些资源，用“恐吓行为”损害东南亚国家的主权。

这份声明中也显示美国拒绝接受北京对文莱、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南附近某些水域及礁石和浅滩等地物的主权主张。

声明发表的前一天（12日）正是南中国海仲裁结果公布四周年。