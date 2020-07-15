台湾批准两岁以下持居留证陆配子女入境 陆配团队质疑：是否有两岁以下孩童

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（15日）宣布，两岁以下持台湾居留证的陆籍子女可以返台，并随父母完成14天居家检疫。

但这项决定却被质疑，中华两岸婚姻协调促进会会长钟锦明质疑这群孩童是否存在。

据联合新闻网报道，钟锦明稍早受访时表示，对于政府的决定感到华而不实。他说，从法规上来看不认为有这一群孩童的存在。

他表示，陆配子女分为两种状态，首先是台湾人在大陆地区生的小孩，但小孩在12岁以下可以直接申请台湾身份证，12岁以上才要依法规规定先申请专案居留，两年后才能拿到身分证。所以他质疑“2岁以下的到底是谁？”

第二类孩童为陆配前亲子女，钟锦明感叹，若是陆配前亲子女更不可能有两岁以下的，因为改嫁来台的其家长需要先与台湾人结婚，从结婚拿到依亲居留需耗费半年以上的时间，前亲子女随家长来台要先申请长期探亲四年之后才能开始排配额，之后才能拿到长期居留。

钟锦明举例，若从小孩刚出生后就来到台湾，他的父或母在他一个月大的时候就与台湾人结婚，依照上述法规走，就算小孩子才一个月，也要等四年，也就是小孩四岁之后才可以去排队排专案居留，因此他质疑“怎么会有两岁小孩拿到居留证？”

钟锦明表示，他所认识的陆配团体对政府今天宣布的决策仍感到遗憾，他们最关心的仍是陆配子女的受教权。在国小、国高中、甚至大学就读的陆配子女已经一个学期没办法回到台湾念书，希望政府赶紧在暑假让他们返台，不要中断他们的学业。

