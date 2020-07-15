涉去年香港理工大学冲突 港民主党副主席罗健熙等四人被控非法集结

香港民主党副主席﹑南区区议会主席罗健熙今晨（15日）被捕。民主党今早在社交媒体发文指，罗健熙今早约6时半遭到警方突然上门拘捕，相信与去年11月18日理工大学冲突事件有关，并已安排律师团队进行协助。据了解，罗健熙兴与另外四人被控非法集结，目前已获准保释。

据网媒“香港01”报道，去年11月18日理大冲突事件中，警方于理大外以涉嫌非法集结拘捕五名男子，被捕男子拒保候查，获警方暂时释放。其后，警方有组织罪案及三合会调查科人员经调查及征询律政司意见后，今日(15日)上午进行拘捕行动，于观塘一个住宅单位内拘捕一名36岁男子，该男子为现任南区区议会主席罗健熙，他涉嫌于2019年11月18日理工大学校园外的暴动现场干犯非法集结罪，与过百名人士在科学馆广场及百周年纪念公园一带非法集结。

另外，警方亦同时拘捕另外四名年龄介乎21岁至70岁的男子，同样涉嫌干犯非法集结罪，并将会被落案控告非法集结。所有被捕人士已保释，将于8月21日到九龙城裁判法院提讯，与较早前拘捕的五名人士一同接受审讯。

罗健熙15日于Facebook发表立案起诉声明，标题为“沉着抗战，别被恐惧吞噬”，内文指出案件已进入司法程序，暂无法作任何评论。他表示，“已联络律师团队跟进，亦感谢各界人士关心”，并强调将如常进行社区、议会和立法会助选的工作，今天黄昏亦将继续如常在利东村开设街站助选。

去年11月18日理大冲突事件中，罗健熙曾于当日被捕，民主党当时曾发声明指，罗当时身处理大超过500米的幸福中心，尝试执行党务理解冲突发展，最终与在场十多名市民一同被捕。