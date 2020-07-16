蓬佩奥重申中国的海域主权申诉不合法 专家料美国将采取强硬军事立场

美国国务卿蓬佩奥周三（7月15日）重申了北京提出的涵盖南中国海大部分海域的主权申诉是“完全不合法的”，美国将支持那些相信中国侵犯了其在南中国海的海洋权利主张的国家，并且强调将在多边和法律平台上这样做。分析人士认为，这说明美国将在言辞和行动上更加强硬地反击中国在该地区的胁迫和恐吓，并可能对中国实施制裁。

据美国之音报道，蓬佩奥在周三早间的例行记者会上重申了美国的观点。他说：“周一，我们首次明确了对南中国海的政策。这不是中国的海上帝国...我们的声明对亚细安领导人提供了大力支持，他们宣布南中国海争端必须通过国际法解决而不是强力政治。”

美国周声明，称中国在南中国海的主权声明不合法，北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。

国际仲裁法庭曾在2016年7月12日做出裁决，认为中国的“九段线”违反《联合国海洋法公约》，指中国宣称的“历史权利”缺乏国际法基础。此后，美国奥巴马政府呼吁遵守这项裁决，但未明确表示认可，也未将中国行使的海事管辖称为“非法”。

四年之后，对于美国采取如此强硬的态度，有专家认为，未来不仅将在南中国海地区看到美国舰船更多的活动，而且美国还有可能对中国进行制裁。

华盛顿智库国际与战略研究中心亚洲问题高级顾问、中国实力项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）分析：“我认为这当然意味着我们将看到美国对中国发出更严厉的声明，并支持越南，马来西亚，印度尼西亚，菲律宾等国家采取合理行动，以获取其水域中的资源。 军舰可能会部署对抗中国。”

美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦 （Julian Ku）说：“我想下一步可能是制裁。我认为这肯定是国会中已经讨论过的事情，总统有权这样做……他们不应允许商业、银行或任何在美国经营的其他企业以任何方式与参与该地区建设的公司进行业务往来或提供支持。 这只是一件小事。但是这是我们可以想象到的。 从大的方面来说，希望以此作为明确的立场声明来帮助美国与东南亚国家建立支持和同盟，这些国家因此将能够与中国抗衡，并且知道美国秉持同样的立场，这将鼓励他们团结一致。”

专家认为，基于这样的清晰立场，美国将在印太地区巩固伙伴关系，重新获得各国信任和依赖。