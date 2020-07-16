中国外交部召见美国驻华大使 就《香港自治法案》提严正交涉

中国外交部副部长郑泽光15日召见美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad），就美国总统特朗普签署的《香港自治法案》及有关行政令提出严正交涉。

据新华社报道，郑泽光指出，美方法案及行政令恶意诋毁香港国家安全法，取消香港有关特别待遇，并威胁对中方实体和个人实施制裁。这是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

他表示，为了维护自身正当利益，中方将对美方错误行径作出必要反应，包括对美方相关实体和个人实施制裁。

郑泽光重申，香港是中国的特别行政区。中国全国人大常委会依据中国宪法、香港基本法和全国人大有关决定，制定香港国家安全法完全是中国内政。国安法针对的是分裂国家、组织实施恐怖活动等危害国家安全的行为和活动。该法的制定和实施有利于维护香港长期繁荣稳定，有利于确保“一国两制”行稳致远。

郑泽光指出，美方所谓的《香港自治法案》及行政令，关心的绝不是香港人民的民主和自由，而是妄图阻挠和遏制中国的发展。中方敦促美方纠正错误，不得实施所谓《香港自治法案》及行政令，停止以任何方式干涉中国内政。

郑泽光指出，美方近日在涉及新疆、西藏、南海等问题上还采取了干涉中国内政、损害中方利益的恶劣行径，进一步暴露出霸权主义本质。对此，中方已经并将继续采取反制举措。

他表示：“我要正告美方，美方任何强加给中方的霸凌和不公都会遭到中方坚决反击，美方阻挡中国发展壮大的图谋注定会失败。我们奉劝美方立即改弦更张，停止对中方的诬蔑和挑衅，不要在错误的道路上越走越远。”