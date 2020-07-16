林郑：未来两年拨乱反正 正本清源

香港行政长官林郑月娥表示，她发现香港社会对“一国两制”的认识亟需加深，所以未来两年工作的主题，就是拨乱反正和正本清源。

据新华社15日报道，林郑月娥在香港礼宾府会客室受访时说：“中央从国家层面为香港特区维护国家安全进行立法，非常及时，也非常必要。”国安法确定了“一个国家”的底线，不仅具有维护国家安全的作用，也让香港人准确理解“一国两制”的原则和意义，更为香港带来了稳定局面。

林郑月娥2017年7月1日就职香港行政长官，已开始就任特首的第四个年头。两周前《香港国安法》在香港刊宪公布生效。

林郑月娥说：“除了建立法律制度，执行也很重要。现在我们有法可依，但是怎么做到执法必严和违法必究，这是特区政府的工作。”

对于有观点称香港国安法违反“一国两制”，她反驳道，香港国安法正是体现了中央对“一国两制”的尊重和对香港特区的信任。她说：“我打个比喻，美国会不会把国家安全事务交给一个州或一个市？这是不可能的。香港国安法保障的是国家和14亿人民的安全，却把大部分执行工作交给香港特区。我们获得中央的信任，被赋予这么大的责任，就必须要将法律执行好，更好发挥香港国安法的效果。”

对于美国对香港的制裁，林郑月娥说：“香港和美国的关系是双边的，从来不是香港占了便宜，在货物贸易方面美国享有对香港很大的贸易顺差，每年接近300亿美元。”香港的国际金融中心地位更不是美国给予的，反而美国的金融机构在香港资本市场占有很大的交易量，“所以如果在金融上采取制裁行动，那么伤害的不单是香港，也是美国的一些企业。”

林郑月娥指，美西方所用的手段就是动摇信心，香港国安法则是对信心的巩固。“一段时间过后，无论是海外投资者还是香港市民，都会发现现在的担忧没有必要。”

林郑月娥还表示，未来只要疫情能够稳定下来，人流、物流和资金流能重新启动，香港的机遇仍然很多，粤港澳大湾区、“一带一路”以及此前与东盟打好的基础，“这些都会给香港的服务提供者以及国际金融中心业务带来大量机遇。”

她还说：“过去三年特区政府在民生方面投入很大，社会福利开支增加了很多，但房屋仍是一个很大的问题。”但归根结底这也是一个政治问题，“我们本来有一个非常积极的填海开发土地的计划，但立法会的反对派议员都不同意，等了超过一年多还没拿到拨款，那怎么去做？”

她表示：“我希望社会大众要看清楚，是谁在阻碍香港的发展？”

林郑月娥还表示，反修例运动一年后，她发现香港社会对“一国两制”的认识亟需加深，所以未来两年工作的主题，就是拨乱反正和正本清源。