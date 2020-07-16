德银的亚洲CEO办公地由香港改为新加坡

在香港动荡不安之际，德意志银行新任亚洲首席执行官将办公地改到新加坡。

据彭博社报道，德银发言人表示，下个月接任亚太区首席执行官的梅伦（Alexander von zur Muehlen）将从法兰克福搬去新加坡。梅伦的前任、将在7月底退休的斯坦穆勒（Werner Steinmueller）驻地为香港。该行新任亚太区环境、社会和治理负责人兰汗（Kamran Khan）来自美国，也将迁往新加坡。

德银驻香港的发言人说：“我们仍然致力于亚太地区的双枢纽结构。”

德银作此决定之际，香港正处于前所未有的政治动荡之中，此前经历一年多的反政府抗议活动，如今又陷入了中美之间更广泛的斗争。与新加坡激烈竞争的香港长期以来一直是亚洲金融枢纽，几乎所有国际大银行都将地区最高主管派驻香港，包括高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）。

这不是德银第一次将地区CEO驻地设在新加坡。2012年到2016年，该行亚洲业务由联席首席执行官克洛特（Alan Klote）和沙扎（Gunit Chadha）联合执掌，分别驻香港和新加坡。根据新闻稿，二人在2016年被斯坦穆勒取代，他也是首位派驻这个快速增长地区的德银管理委员会成员。

新加坡一直是德意志银行商业银行和固定收益服务的主要枢纽之一，而其财富管理、企业融资和资产管理部门员工主要驻扎香港。这家德国银行正在全球范围内退出股票销售和交易业务。

在全球主要银行的亚洲负责人中，只有瑞信的司徒瀚（Helman Sitohang）和瑞银埃德蒙·柯（Edmund Koh）驻扎新加坡。巴克莱的亚洲负责人卡纳（Jaideep Khanna）在印度办公。摩根士丹利亚洲联席首席执行官拉罗亚（Gokul Laroia）和孙玮（Wei Christianson）分别在香港和北京工作。