中国第二季经济增长3.2%超出预期

中国冠病疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，第二季度经济增长由负转正，当季国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，超出预期。

中国国家统计局今早（16日）公布的数据显示，经初步核算，中国上半年国内生产总值同比下降1.6%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

接受路透社调查的分析师预测，中国第二季的GDP增长为2.5%。接受彭博社调查的经济学家对中国4月至6月的GDP预测中位数为2.4%。

中国今年第一季经济深受疫情冲击，同比萎缩6.8％，这是1992年中国官方开始发布季度国内生产总值数据以来首次出现负增长。

国家统计局指出，中国工业生产恢复较快，高技术制造业和装备制造业实现增长。中国全国规模以上工业增加值在第二季由负转正，同比增长4.4%，第一季度为下降8.4%，上半年则同比下降1.3%。规模以上工业增加值在6月份同比增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点，连续三个月增长。

中国货物进出口总额同比跌幅在第二季缩小，当季下降0.2%，一季度为下降6.5%，6月则增长5.1%。

中国6月份全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点。全国城镇调查失业率曾在2月份达到6.2％，创近年来新高。