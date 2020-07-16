据悉特朗普倾向暂不制裁中国官员

知情人士透露，美国总统特朗普已指示幕僚，他不希望进一步加剧与北京的紧张局势，并已排除当前对中国高层官员实施更多制裁的可能。

据彭博社报道，特朗普不增加制裁的私下决定是在他周二（14日）签署《香港自治法》之前做出的。新签署的这部法律要求对破坏香港自治的“主犯”进行制裁，但没有要求政府立即采取行动。

两位匿名的知情人士说，在特朗普决定不实施之前，他的团队已经列出了一个中国官员名单，其中包括香港特区行政长官林郑月娥和中国国务院副总理韩正。即使暂时不动，但特朗普仍可随时决定实施处罚。

不过据路透社报道，白宫国家安全会议（NSC）发言人周三表示，特朗普尚未排除对中国高级官员实施进一步制裁的可能性。

发言人尤利奥特（John Ullyot）说：“对于因香港或其他问题而对中国共产党官员进行进一步制裁，他绝对没有排除任何可能。任何匿名消息人士提及的其他说法都是完全错误的。”他指出，针对新疆维吾尔族穆斯林受到的对待，特朗普上周宣布对中国共产党官员实施制裁。

特朗普周二签署《香港自治法》，法案给美国政府90天的时间来确定可能制裁的打击香港政治异见的中国官员。

美国已经以涉嫌在新疆侵犯人权为由宣布制裁四名中国官员，其中包括中共政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国。一位官员说，政府随时准备发布更多此类处罚。