澳洲议员吁政府驱逐百名中国外交官

澳大利亚参议员帕特里克（Rex Patrick）敦促政府将目前在澳大利亚的148名中国外交官和领事人员中的“至少三分之二”遣送回国。

据澳大利亚SBS世界新闻（SBS News）报道，帕特里克周三（15日）在一份声明中表示，必须基于国家安全的理由“大幅度减少”中国代表的人数。他写道：“澳大利亚政府应该咬紧牙关，采取早就应该采取的行动。”

他认为，中国在澳大利亚的外交人员明显多于美国、英国、加拿大和新西兰，因此中国的外交势力在澳大利亚“有些膨胀”（somewhat bloated）。他声称，中国大使馆和领事馆人员正在从事间谍活动和政治干预。

帕特里克写道：“这是一个公开的秘密，在过去的二十年中，中国在澳大利亚的情报活动已大规模扩大...尽管公众非常关注网络间谍活动，但中国的秘密行动仍然严重依赖传统的人类情报行动，其中大部分是在外交和领事活动的掩护下进行的。”

澳大利亚呼吁对冠病起源进行调查后，和中国的关系陷入低谷。澳大利亚对香港国安法的反对也增加了北京的不满。

中国外交部领事司13日提醒中国公民近期谨慎前往澳大利亚，称澳大利亚的种族歧视言行和暴力行为明显增多，澳媒体持续煽动反华情绪。中国5月12日还对澳洲牛肉和大麦出口进行限制措施。