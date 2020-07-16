中国70城房价指数同比涨4.9%持平上月 环比涨幅创11个月高位

路透根据中国国家统计局周四（16日）公布数据测算，6月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.9%，与上月一致，涨势延续57个月；环比则继续扩大涨幅至0.6%，创11个月高位。

据路透社报道，经测算6月中国70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有61个，上月为57个；持平的有两个，上月为两个；下跌为七个，上月11个。中国统计局城市司首席统计师孔鹏解读说，2020年6月份，面对复工复产复业复市继续推进，住房需求持续释放，70个大中城市房地产市场运行总体平稳，价格微涨。

他指出，环比方面，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格涨幅回落，二三线城市涨幅略有扩大；同比方面，一线城市新建和二手住宅销售价格涨幅有所扩大，二三线城市涨幅延续回落态势。

月初由中国指数研究院发布的百城房价指数显示，6月全国100个城市新建住宅平均价格为1万5461元每平方米，环比上涨0.53%，涨幅较上月扩大0.22个百分点。从涨跌城市个数看，77个城市环比上涨，23个城市环比下跌。百城房价指数6月同比上涨3.16%，涨幅较上月扩大0.17个百分点。

中指院说，稳房价、稳地价、稳预期的楼市调控目标依旧不变。各地方政府将在秉持“房住不炒”原则下，继续灵活因城施策，以保障房地产市场平稳健康发展。预计未来，市场恢复态势将延续，而疫情仍是导致市场不确定性的主要因素。

自2018年1月起，中国国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。