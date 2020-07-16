港大公共卫生学院长批阎丽梦损害前同事声誉

香港大学公共卫生学院院长福田敬二昨天（15日）谴责前职员阎丽梦在电视节目上谈及冠病疫情时，损害前同事的声誉。

据香港《南华早报》报道，福田敬二在发给员工的内部文件中说，科学家们并未进行秘密研究或针对谣言进行研究，而是专注于紧急卫生问题。

报道称，福田敬二暗示，阎丽梦的发现属于谣言，并补充：“我之所以写此说明，是担忧阎博士的猜测可能会损害关系密切的同事，也是本校备受尊敬的成员的声誉。”

福田敬二也说到，阎丽梦在访谈中提及的研究人员，包括参与冠病疫情研究的阎丽梦前指导员潘烈，或是佩里斯（Malik Peiris），均为参与任何秘密研究，或掩盖与冠病有关的信息。

他写道：“学院研究人员依循常规，参与有关冠病的紧急公共卫生研究，而不是调查谣言。他们与大陆、香港和国际合作伙伴进行研究，并已经发表多个研究成果。”

阎丽梦上周五（10日）在美国福克斯新闻的访谈中指责，她的上司对她进行的冠病研究置之不理，而她认为这项研究可以挽救生命。

香港大学实验室指导员潘烈文去年要她调查去年12月底在中国大陆出现、类似沙斯（SARS）的病例。

阎丽梦声称，由于中国政府拒绝让香港及海外专家前来中国大陆进行研究，所以她向朋友获取更多信息。

福克斯新闻的报道称，去年12月31日，阎丽梦的一位在中国疾病预防控制中心工作的朋友，告诉她关于冠病人传人的信息。

世界卫生组织在今年1月中旬公布，冠病可能发生有限度人传人的情况，但同一天又收回该说法。中国大陆官方则是直到1月20日才确认，冠状病毒会人传人感染。

阎丽梦说，她在1月16日上报研究成果，但潘烈文告诉她要谨言慎行，并声称佩里斯知道冠病疫情信息但没有采取任何措施。

据了解，阎丽梦为求自保，已在4月离港前往美国。

港大上周六回应时说，阎丽梦曾在港大任职博士后研究员，现已离职。

据香港《星岛日报》报道，校方称尊重个人表达的自由，但阎丽梦的个人意见和看法都不代表港大。

校方称，阎丽梦在2019年12月至2020年1月期间，从未在港大进行她在访问中所提及有关病毒人传人的研究，并指她在访谈中的表述与传言相似，并没有得到科学的有力支持。