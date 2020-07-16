中国部分地区电影院将恢复营业

中国疫情低风险地区的电影院7月20日可恢复营业，不过每场上座率不得超过30%。

据第一财经报道，中国国家电影局7月16日通知，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。

通知要求，一旦从低风险地区调整为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。

国家电影局还要求调整售票方式，售票将全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%。

电影放映场被要求所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半；控制观影时间，每场不超过两个小时；延长场间休息时间，对影厅充分清洁与消毒；不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

中国影视业受疫情影响严重，据证券时报6月份的报道，记者走访多家影院并采访了多位影视从业者发现，院线暂停营业、制作大多停产、融资越发艰难、企业不断退出，整个影视产业链几乎陷入冰封。

作为行业排头兵的影视类上市公司情况不乐观。据统计，Wind影视概念板块中共有30家上市公司，2020年一季度亏损公司达20家，占比近七成。其中，多家公司已经连亏两年，今年一季度还在继续亏损，面临退市压力。