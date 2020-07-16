中国城镇调查失业率连降两月 就业市场复苏

中国全国城镇调查失业率连续两个月小幅下降，就业形势显现出好转的迹象。

据第一财经报道，中国国家统计局新闻发言人刘爱华16日介绍，上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点，连续两个月小幅下降。

其中，25岁至59岁群体人口调查失业率为5.2%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比5月份下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比5月份下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时。二季度末，农村外出务工劳动力总量17752万人。

中国首都经贸大学中国新经济研究中心主任张成刚说，此前曾有预测称城镇调查失业率会在6、7月上升，目前调查失业率下降，反映了复工复产情况好于预期，也说明国内疫情对经济影响在逐渐下降，经济处于快速修复中，周平均工作时间上升也为经济恢复提供了佐证。

复旦大学全球科创人才发展研究中心主任姚凯分析，在疫情得以控制的背景下，国家和各地政府加强了复产复工工作，通过一系列税收和财政等方面的利好来帮助企业恢复生产经营，产业和企业的生产经营的好转拉动了就业。国家在促进就业方面还出台了补贴、技能培训、增加国有企业和高校等就业岗位诸多措施，这些政策都对促进就业发挥出了积极作用。

张成刚认为，虽然当前就业局势出现了积极因素，但仍然应该看到国内消费需求和海外出口需求不振，不应放松稳就业、保就业的力度。

刘爱华也在表示，今年上半年中国经济逐步克服了疫情冲击带来的不利影响，实现了逐步复苏。但同时也要看到，由于上半年GDP、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区域，所以说二季度的回升增长仍然属于恢复性的增长。疫情冲击的损失尚未完全弥补，推动经济回归正常水平还需要付出艰苦努力。