高云翔再陷官司 被澳洲房产商起诉追讨近700万人民币

中国演员高云翔涉性侵被裁定无罪的近四个月后，他和前妻董璇又被法雷斯（Adib Faress）及其房地产开发公司起诉。

据新京报引述澳媒报道，高云翔与董璇被法雷斯及其房地产开发公司SRSA起诉，要求二人清偿140万澳元（136.34万新元）的未付服务费，包括安排探监、安保及媒体方面的费用。据报道，高云翔辩称遭到了欺骗，在他最初被捕时一名澳洲房地产开发商曾向他索要220万澳元，声称可协助其获得保释。

高云翔方面辩称，该开发商起初提出这项“不公平的交易”时，利用了他对澳洲法律制度的不了解。法官费根（Desmond Fagan）说，高云翔于2018年3月首次被控后，法雷斯曾前往长湾监狱探视他，以便确保双方“达成不同寻常的协议”。这项协议要求高云翔付给一名不具备法律资质的人士一大笔钱，从而协助他获得保释。而高云翔后来聘请了具备资格的律师，并于2019年6月获准保释。不过，法雷斯当时曾试图帮助高云翔寻找一套用于担保的悉尼房产。

费根称，高云翔目前已身在中国。“他不会想要返回这里（澳洲），去参加为期四天的民事案件聆讯。”

高云翔2018年3月29日因涉嫌性侵在悉尼被捕。案件历经两年的审判，于2020年3月19日以高云翔无罪释放告终，高云翔在3月21日顺利回到中国。