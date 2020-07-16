又有小学生研究喝茶抗癌获奖 武汉科协介入调查

继中国“昆明小学生研究癌症获奖”事件后，又有两名小学生的“喝茶抗癌”项目获奖，有网友指出该项目同样超过小学生能力范围。武汉市科协今日（7月16日）回应说已介入调查。

据《新京报》报道，华中科技大学附属小学一名小学五年级学生和一名小学三年级学生共同研究“茶多酚的抗肿瘤实验研究”，该项目用绿茶提取物茶多酚在裸鼠做对照实验，最后证明绿茶提取物儿茶酚EGCG有一定的抗肿瘤效果。该研究获得了全国青少年科技创新大赛三等奖。

有网友指出，此实验要求逻辑性强且严谨，并质疑“这么小就敢取小鼠的心肝脾肺肾”。

该项目简介中提到：许多专家表示喝茶可以预防癌症，茶多酚是茶叶中主要的活性成分，是一种天然的抗氧化剂。本项目研究主要是为了探索茶叶中茶多酚的主要成分EGCG的抗肿瘤效果，并研究如何在实验动物中证明喝茶能防癌，从而去验证喝茶可以抗癌这一说法。

该项目研究通过建立裸鼠癌症模型，并用绿茶提取物中茶多酚的主要成分EGCG作为受试药物，研究其在裸鼠肝脏肿瘤疾病模型中的体内药效。药物治疗后25天，发现EGCG组小鼠肿瘤体积较生理盐水组和阿霉素组小，本实验表明绿茶提取物儿茶酚EGCG有一定的抗肿瘤效果。

项目简介中写道：“因此，实验验证多喝茶能防癌、抗癌，这个说法是有道理的。大家要多喝茶哦，有益身体健康！”

根据官方公布的信息，该研究获得了全国青少年科技创新大赛三等奖，归属于小学组。同时，该项目还获得湖北省青少年科技创新大赛科技创新成果项目一等奖。

就此，记者今日致电武汉市科协，武汉市科协回应称，已获悉此事，并已介入调查。

作为该研究项目报送的具体部门，武汉科学技术馆培训部一名工作人员向记者表示，部门领导正在核实调查此事。项目研究学生所在的学校为华中科技大学附属小学，该校一名工作人员表示，还不太清楚此事，学校已放假，负责该领域的老师目前不在学校。