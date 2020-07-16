纽时：美国正考虑禁中共党员与家属赴美

知情人士透露，美国政府正在考虑全面禁止中共党员与他们的家属前往美国，并授权美国政府撤销在美中共成员及家属的签证，并将他们驱逐出境。

据美国《纽约时报》昨天（15日）报道，相关总统文告目前在草拟阶段，而部份条文也针对中国人民解放军成员和国有企业高管，拟议限制他们前往美国。

知情人士说，这项计划的细节尚未敲定，而总统特朗普最终可能会拒绝该计划。

美国前年有将近300万中国公民赴美，而美国政府不清楚绝大多数访美中国民众是否有党内身份，所以要他们试图立即确认党员身份，以阻止他们进入，或是将他们驱逐出境，将会是艰巨的任务。

若美国政府证实上述计划，《纽约时报》称这将几乎肯定会促使中国对想前往中国或在中国逗留的美国人采取报复性措施，并加剧两国之间的紧张关系。

中美关系近期因人权课题、冠病疫情信息透明度和《香港国安法》而陷入低谷，美中两国也先后相互对部分官员实施制裁。

美国官员昨天以人权为由宣布将对华为部分员工实施签证限制，并正在审查抖音海外版（TikTok）和微信是否存在国家安全风险。

至于美国政府下来是否会对中国采取更多措施，美国官方那里似乎没有一致的看法。据路透社报道，白宫国家安全委员会称，总统特朗普并不排除进一步对中国高级官员实施制裁的可能性。然而，有知情人士告诉彭博社，特朗普已经向助手们表达他不愿进一步加剧美中紧张关系的消息，目前排除了对中国高级官员实施额外制裁的可能性。