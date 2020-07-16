中国6月新毕业大学生调查失业率近两成

中国20岁至24岁大专及以上人员的调查失业率达19.3%，创同期新高。

据南方都市报报道，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华16日介绍，今年上半年，城镇新增就业人员同比少增173万人。在城镇有一些重点群体的就业压力更突出，例如外出务工的农村劳动力有所减少，二季度末外出务工农村劳动力同比减少496万人，下降2.7%。

与此同时，大学生失业率创同期新高。受疫情影响，今年高校毕业生招聘需求下降，求职面试都受到一定限制。从劳动力调查数据显示，6月份，全国20岁至24岁大专及以上人员，即主要为新毕业大学生群体，调查失业率达到19.3%，比5月份上升2.1个百分点，比上年同期上升3.9个百分点。

她说，下一步首先要稳住市场主体，落实好减税降费、减免社保费用房屋租金等政策，帮助市场主体渡过难关，稳住就业的基本盘。其次，要促进高校毕业生的市场化、社会化就业，通过增加研究生招生规模等措施，来更好地解决高校毕业生就业问题。再有，加强就业帮扶，鼓励新业态就业和灵活就业，带动更多农村劳动力就地就近就业。

中国上半年就业形势有所好转，上半年全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。近几个月全国城镇调查失业率逐月有所回落，6月份为5.7%，比去年同期略低0.5个百分点。