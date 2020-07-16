被官媒新媒体平台批评 贵州茅台股价大跌逾8%

中国酿酒企业贵州茅台今天（16日）在官媒旗下新媒体平台发文批评贵州茅台后，股价大跌超过8%。有专家认为，人民日报学习小组的批评，也引发茅台价值重估的疑问。

在上海挂牌的贵州茅台今天开盘后便直线滑落，截至下午3时的股价比前一个交易日下滑8.02%。

中共机中央关报《人民日报》旗下的“学习小组”平台昨天在微信发表题目为《变味的茅台，谁在买单？》的文章，质问茅台酒凭什么成为官场腐败的“硬通货”，批评在过去不良风气影响下，喝茅台成了身份和地位的象征，茅台似乎摆脱了消费品的身份，成了理财产品。

作者写道：“在众多腐败案件中，那些收受茅台的官员，有很大一部分品尝不出茅台酒的独特酱香，令他们上瘾的是权力的滋味。”

文章提及，无论是贵州茅台、西藏虫草、新疆和田玉，还是其他名贵的特产，都要让商品价值回归市场，不再成为权力的供品，这也是对中共党员干部最大的保护。

文章也特别提到被双开的贵州茅台原董事长袁仁国，并说袁仁国落马至今，茅台集团及其子公司已有至少13名高管被查。

据中国红星新闻报道，中国酒业智库专家、白酒行业分析师蔡学飞认为，茅台股价今天下跌与《人民日报》学习小组的批评有直接关系，也与前段时间机构资金外逃有一定关系。

蔡学飞说，茅台最大的风险不在市场，也不在价格，而在于舆论的影响。茅台作为行业代表、贵州名片，一旦因为投机炒作导致市场价格失控，就会坐实腐败酒的标签，从而成为社会舆论的关注焦点，这对于茅台品牌的长期价值不利。

贵州茅台股价顺势大跌，并导致白酒股也大幅度下跌，其中在上海挂牌的迎驾贡酒，以及在深圳上市的五粮液、泸州老窖、洋河股份在大约下午3时的股价都跌大约10%。