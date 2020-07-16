李小加认为香港自治法案会制造不确定性

香港交易所行政总裁李小加认为，美国总统特朗普签署“香港自治法案”并非大众乐见，而该法会制造大量不确定性，有需要解决相关问题。

据香港电台报道，李小加今天（16日）在一个网上论坛说，香港正与外界沟通，强调香港有需要继续在“一国两制”的基础下运作。

面对中美关系紧张，李小加认为，潜在冲突会制造焦虑，而香港扮演中外桥梁的角色会更加重要。

李小加说，香港自回归后，有不少人质疑“一国两制”的可行性，但经过多次测试都显示有关看法是错误的。他相信，香港定能渡过目前的挑战，最重要的是中国中央政府要对香港不会挑战中国的主权地位，以及“一国两制”让香港得以维持中美及国际利益有信心。

他也提到，《香港国安法》有助香港社会回复和平，但坦言该法仍引起国际社会质疑。

李小加说，面对去年的社会运动及今年的冠病疫情，香港正经历困难时期，但幸运的是，即使面对地缘政治形势变化，金融市场仍然强劲，对港交所而言，今年更加是多年投资得来的收成期。

美国总统特朗普前天正式签署《香港自治法》及行政命令，终止香港在美国法律下的特殊待遇地位，作为对中国在港实施《香港国安法》的回应。

根据《香港自治法》，美国将制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和其他个人，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。

中国外交部昨天扬言，将对美国相关人员和实体实施制裁。香港特区政府也对此表示极度遗憾，并说会全面配合中央政府将采取的反制措施，“不容美方的霸权主义得逞”。

香港中联办则批评美国签署“香港自治法案”成法是粗暴干涉香港事务，并指“美国的无理插手和无耻威胁，是典型的强盗逻辑、霸凌行径”。