中国外交部批蓬佩奥：哪来的底气和自信和中国谈人权问题

中国外交部今天（16日）在回应美国将对部分华为员工实施签证限制时，批评国务卿蓬佩奥“哪来的底气和自信和中国谈人权问题”。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上，谴责美国关于中国的人权问题的指控是“本世纪最大的谎言”，美国有关官员应该为他们感到羞耻。

华春莹说：“恕我直言，美方虽然整天把人权挂在嘴边，但实际上美国才是这个世界上最大的人权侵犯者。”

华春莹也以伊拉克、阿富汗、非裔男子弗洛伊德在警方执法过程中死亡等事件，批评美国的人权状况。

美国国务卿蓬佩奥昨天以中国执政当局侵犯人权，包括涉及穆斯林和其他少数民族的人权为由，宣布将对华为部分员工实施签证限制。

据彭博社报道，蓬佩奥在声明中说：“全球的电讯公司都应该注意了：如果他们与华为做生意，那就是与人权侵犯者做生意。”

报道称，哪些华为员工或有多少员工将会受到影响尚未清楚。此举大致上被视为是象征性举动，但目的仍然是限制华为的影响力，并迫使电信公司断绝与华为来往。

中美关系近期因人权课题、冠病疫情信息透明度和《香港国安法》陷入低谷，作为中国电讯巨头的华为也受池鱼之殃。在美国政府持续施压之下，曾向华为开绿灯的欧洲国家本周相继改弦易辙。

继英国和法国收紧对这家中国电信设备巨头的政策后，意大利据传也将把华为排除在5G网络建设之外。英国前天宣布，将在2027年以前全面移除5G网络中的华为设备。

知情人士也告诉《纽约时报》，美国政府正在考虑全面禁止中共党员与他们的家属前往美国，并授权美国政府撤销在美中共成员及家属的签证，并将他们驱逐出境。

华春莹回应时说，中国无从核实，但如果报道属实，“这是非常让人可悲的。美国作为世界上最强大的国家，它还剩下什么？它还想给世界留下什么样的印象？”

华春莹说：“我们希望美国不要再做这种有违和不尊重国际关系基本准则，也无助于维护其自身大国形象、信誉、地位的事情。”