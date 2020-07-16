中国商务部：影响外商投资的不确定性因素仍然较多

随着外商投资预期和信心稳定趋好，中国实际使用外资在第二季止跌回升，但官方提醒，影响外商投资的不确定性因素仍然较多。

中国商务部今天（16日）公布的数据显示，二季度实现同比增长8.4%，一季度为下降10.8%。

在主要投资来源地中，香港、新加坡、美国实际投入外资金额同比分别增长4.2%、7.8%和6%，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长2.9%，亚细安实际投入外资金额同比增长5.9%。

不过，中国商务部新闻发言人高峰说：“下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，影响外商投资的不确定性因素仍然较多，实现全年稳外资目标任务仍然任重道远。”

第二季度经济增长由负转正，当季国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，超出预期。接受路透社调查的分析师早前预测，中国第二季的GDP增长为2.5%。接受彭博社调查的经济学家对中国4月至6月的GDP预测中位数为2.4%。

国家统计局新闻发言人刘爱华说，中国经济在今年上半年逐步克服了官兵疫情冲击带来的不利影响，实现了逐步复苏，但由于上半年GDP、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区间，二季度的回升仍然属于恢复性的增长。

刘爱华说：“疫情冲击的损失尚未完全弥补，推动经济回归正常水平还需要付出艰苦努力。”

不过，中国国家主席习近平昨天发给“全球首席执行官委员会”成员代表回信中说，中国经济长期向好的基本面没有改变、也不会改变，中国将继续深化改革、扩大开放，为中外企业投资发展提供更完善的营商环境。