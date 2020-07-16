云南紧急暂停采购厄瓜多尔海产品

中国云南省官方今天（16日）公布，该省已从冻南美白虾相关样本进行冠病检测后，发现三份来自厄瓜多尔的样本呈阳性，并紧急暂停采购来自厄瓜多尔的海产品。

云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室在官网上通报，该省在国家有关部门通报了从三批自厄瓜多尔进口的冻南美白虾集装箱内壁和外包装样本中检出核酸阳性的情况后，迅速组织对自厄瓜多尔进口的冻南美白虾及接触人员进行拉网式排查。

该省截至7月14日共采集2750个冻南美白虾相关样本开展新冠病毒核酸检测，其中从包装箱外表面样本中检出三份核酸阳性，阳性样本均来自厄瓜多尔一家企业生产的产品，但虾体及相关接触人员核酸检测未发现阳性。

中国海关总署官员上周五（10日）宣布，大连本月3日，从装载厄瓜多尔一家企业生产的冻南美白虾集装箱内壁一个样本，以及另一家企业生产的冻南美白虾的三个外包装样本中，检出冠病核酸阳性。

此外，厦门海关也从厄瓜多尔另一家生产的冻南美白虾的两个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。不过，上述企业的冻南美白虾虾体和内包装样本新冠病毒核酸检测均为阴性。

这三家企业包括了云南省官方今天通报的其中一家厄瓜多尔企业。

除了紧急暂停采购厄瓜多尔海产品之后，通报提到，云南省也对检查中发现的厄瓜多尔三家涉事企业生产的冻南美白虾全部下架、停售、封存，并对相关接触人员进行隔离观察，目前未发现相关接触人员感染情况，所有涉及场所已封闭消杀。