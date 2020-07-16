国台办谈南中国海课题：两岸应共同维护主权和领土完整

中国大陆国台办今天（16日）在谈及南中国海课题时强调，两岸同属一个中国，应共同维护国家主权和领土完整，维护中华民族的整体和根本利益。

据新华社报道，国台办发言人朱凤莲说，北京对南中国海诸岛及附近海域拥有无可争辩的主权。

朱凤莲在回应美国国务卿蓬佩奥的南中国海声明时说：“针对美方错误言论，外交部已多次阐明立场、进行批驳。”

蓬佩奥周一（13日）发表声明，不仅明确否定中国大陆对南中国海的有关主权声索，并称国际社会不会允许北京把南中国海视为其“海洋帝国”。

根据美国过去表态的记录，尽管美国多次就南中国海问题表达关切，但通常会表明美国不在主权归属问题上持立场。如今蓬佩奥明确指出美国的立场与南中国海仲裁案结果一致，意味着美国在南中国海主权争端中正式选边。

中国大陆驻美大使馆就此指责美国此举肆意歪曲客观事实和国际法，渲染南中国海地区紧张局势，挑拨大陆与地区国家关系。

中国大陆外交部发言人赵立坚则在前天的例行记者会上说，中国从不谋求在南中国海建立“海洋帝国”，“在维护南海主权和权益方面始终保持着最大克制”。

台湾外交部回应时则说，南中国海诸岛属于“中华民国”领土，“中华民国”对南中国海诸岛及其相关海域享有国际法及海洋法上的权利，不容置疑。