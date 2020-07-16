新冷战正在成型？中国外交部：中国无意与美国全面的对抗

中国外交部今天（16日）说到，中国从来也没有主动招惹美国，从来无意挑战或者取代美国，也无意与美国全面的对抗。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹就有媒体分析认为，中美两国难跨意识形态鸿沟，两国新冷战正在成型，做出上述回应。

华春莹批评，美国一些人现在出于意识形态的偏见，“正在不遗余力地把中国渲染成对手，甚至敌人，想方设法地遏制中国的发展”，不择手段地阻碍中美之间的联系。

华春莹说：“中国没有想主动招惹美国，但是美国对中国的无端猜忌已经到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。似乎每一项中国的投资都包含政治目的、每一位留学人员都带有间谍背景、每一项合作倡议都别有所图。”

华春莹也提到，中国一向认为中美双方不应该去寻求改造对方，而是应该共同探索不同制度和文明和平共处之道。

随着中美两国关系因冠病疫情、人权和香港等课题而陷入低谷，《卫报》《纽约时报》等欧美媒体对于两国之间是否出现新冷战情况做出评论。

其中，《纽约时报》在14日发表北京分社社长麦思理（Steven Lee Myers）主笔的分析文章中认为，中美关系因为冠病疫情以及在科技与军事领域的对抗而走进新冷战，双方已出现难以逾越的意识形态鸿沟，无论今年底的美国总统选举结果如何，都不会改变中美对抗的局面。