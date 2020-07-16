博尔顿认为中美经济脱钩正在发生

美国前国家安全顾问博尔顿认为，中美两国之间不但有可能出现经济脱钩，这种情况也正在发生。

据香港《南华早报》报道，博尔顿昨天（15日）在一个活动上发表讲话时声称，企业已经在考虑将其供应链逐步迁出中国，因为他们已经厌倦了那种令欧美公司感到困惑的“国家间谍活动”。

博尔顿说，美中之间也有可能出现以金融脱钩，即美国切断中国或香港进入美元结算市场渠道。

至于美国11月的总统大选，博尔顿暗示，如果特朗普在大选中获胜，美国方面将可能与中国重新展开贸易谈判，以寻求另一项贸易协议，但博尔顿强烈建议美国不要这么做。

博尔顿自去年9月卸下国家安全顾问一职以来，便一直大力批评特朗普的对华政策。

中美两国关系因人权、香港等课题陷入低谷，两大经济体是否会脱钩，不时成为舆论关注的课题。

美国总统特朗普前天签署《香港自治法》及行政命令，终止香港在美国法律下的特殊待遇地位，作为对中国在港实施《香港国安法》的回应。

根据《香港自治法》，美国将制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和其他个人，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。

博尔顿认为，美国应在《香港国安法》实施后让逃离香港的港人方便入境美国，并提及英国修改移民政策以接纳香港民众。英国政府已经为持有英国国民海外护照的港人提供入籍的途径。

博尔顿说：“我非常赞成移民措施，并认为英国、加拿大和其他国家在有可能为香港提供政治庇护方面所做出的事项，也是美国应该要做的。”

不过，博尔顿也就美国对从拉美国家抵达南部边境的民众实施严格移民政策辩护，说：“出现在边境并不意味着你就可以入境”。