台媒：港府拿签证要挟台驻港代表签“一中原则”切结书

“香港国安法”于7月初公告生效，台港关系更形恶化。台湾驻港办事处代表原本应在两年前交接，因香港政府迟不发给签证而无法完成轮调。台媒报道，代理处长高铭村工作签证到期申请延签之际，港府要求驻港代表处签下“支持‘一个中国’切结书”，以此换取驻港代表签证。陆委会香港办事处人员证实，在无法接受港方条件的情况下，高铭村已于16日返回台湾。

据台湾《上报》报道，多年来台港关系一直受到两岸关系影响而起伏不定，马政府任内台港官方关系回温；2011年，原本以“中华旅行社”名义运作的驻港机构，正名为“台北经济文化办事处”，代表则以“台北经济文化办事处处长”职衔对外，时任陆委会主委赖幸媛更访问香港为办事处揭牌。

然而2014年以来香港先后发生“雨伞革命”及去年“反修例”运动，台港关系便陷入谷底。2018年6月，陆委会发布陆委会参事卢长水接任驻港代表，但一直未获港府核发工作签证；而代理馆务的副处长高铭村工作签证也面临到期。

面对陆委会持续就驻港代表人事案及工作签证与港府交涉，港府均没有任何回应。而在“香港国安法”于本月初生效前后，台方仍持续就驻港代表签证及高铭村申请工作签证延期等事与香港交涉，但港府要求台驻港办事处签署“支持‘一个中国’切结书”，做为核发驻港代表签证的条件。

知情高层证实，香港政府确实在台驻港人事“设置不必要的障碍”，台方不可能接受；在签证无法获准延期的情况下，高铭村依照台湾驻外人员轮调原则，于16日离港返台。此一行动也证实，台方已断然拒绝港方提出以“一中切结书”换取驻港的胁迫。

知情高层强调，基于捍卫尊严的原则，台方不会主动撤馆，也不会更换驻港办事处代表人选；未来仍将持续与港方交涉斡旋，争取卢长水的赴港工作签证。

高层表示，台方无论如何都不可能接受“一个中国”的政治要胁，但考量台港关系的未来发展空间，在与港方撕破脸的选项之外，台方仍希望思考持久战略的可能性，寻求未来交涉空间；尤其对在港台湾人的服务，也必须思考解决之道。

目前香港同时拥有台湾身份证及香港居民身份的人数约6万9千多人，只有台湾身份证的台湾人则有5400多人；台驻港代表处不仅要从事台港交流工作，更要服务台湾人，尤其是不受《香港基本法》保障的台湾人。

事实上，在“香港国安法”及施行细则生效后，港府便根据“香港国安法”施行细则第43条，要求台湾政治组织及其代理人提供涉港活动提供资料，并以违法者须负刑责之说，要求台驻港机构、政党及其他民间组织配合。

台陆委会主委陈明通16日下午在公布台湾对港政策说帖的记者会上对“香港国安法”施行细则第43条的问题表示，台驻港机构是2011年台港双方换文成立的，港府必须确保台驻港机构不受任何政治干扰，若损害台驻港机构权益，台湾将采取必要强力的反制措施。