陆委会：驻港代表无法派驻香港 主要是香港设不必要障碍

对于有消息指港府要求台北驻港代表处签下支持“一个中国”切结书，以此换取驻港代表签证，台湾陆委会昨天（16日）并未证实，仅说驻港代表无法派驻香港，主要是香港在台港双方共同规范外，设置不必要障碍。

台湾《上报》昨天报道，台北驻港办事处代表原本应在两年前交接，因香港政府迟不发给签证而无法完成轮调。

报道称，代理处长高铭村工作签证到期申请延签之际，港府要求驻港代表处签下切结书。“在无法接受港方胁迫的情况下”，陆委会香港办事处人员证实，高铭村已于昨天返回台湾。

《上报》也引述知情高层称，香港政府确实在台北驻港人事设置不必要的障碍，台湾方面不可能接受，而高铭村在签证无法获准延期的情况下，依照台北驻外人员轮调原则离港返台。报道称，此一行动也证实，“我方已断然拒绝港方提出以‘一中切结书’换取驻港的胁迫”。

陆委会主委陈明通昨天在例行记者会上说，台北过去两年无法派驻香港办事处长，是香港在换文内容增加额外政治条件，台湾方面不可能接受。

据台湾《自由时报》报道，陈明通所说的换文内容增加额外政治条件，指的是港府以台北驻港代表处签署一中承诺书，以换取驻港代表的工作签证，但被台湾政府拒绝，以坚持维护主权与“国家尊严”，台湾方面也不会因此撤馆，并将坚守到最后一刻。

报道称，台湾方面呼吁香港能以民众福祉为念，回到双方既有的共识基础，共同维护台港良性互动。