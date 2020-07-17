白宫经济顾问预计抖音海外版将以美企身份经营业务

白宫经济顾问库德洛预计，社交媒体平台抖音海外版（TikTok）将与中国母公司分离，并以美国公司的身份经营业务。

据路透社报道，库德洛昨天告诉记者，抖音海外版离开字节跳动的做法，比禁止使用抖音海外版来得好。

库德洛说：“我们尚未做出最终决定，但...我认为抖音海外版将退出由中国经营的控股公司，并以一家独立的美国公司经营业务。”

库德洛并未具体说明抖音海外版拥有权在该结构下是否会有变化。他拒绝对是否有美国公司可以收购抖音海外版做出评论。

抖音海外版发言人回应时说，公司不会参与市场投机活动，并引述上周的一份声明指出，字节跳动正在评估抖音海外版业务的企业结构变化，并全力保护用户的隐私和安全。

抖音海外版无法在中国大陆使用，但这并没有消除外界对这个平台的疑虑。除了担心平台处理数据的方式之外，外界也指抖音海外版有可能成为中国情报单位利用的情报窃取管道，有美国官员在过去曾要求禁用抖音海外版。

抖音海外版已经否认将数据传送至中国，也正尝试与中国保持距离，以赢回国际市场的信心。

然而，白宫办公厅主任梅多斯（Mark Meadows）前天指出，美国政府正在研究抖音海外版、微信等社交媒体平台存在的国家安全风险，应对措施预计在未来几周内出台。

《纽约时报》前天则引述知情人士报道，美国政府正在研究如何通过相关法令，对抖音海外版等中国社交媒体平台采取哪些措施。这项法令让美国总统在应对异常威胁时，赋予总统许多权力，以惩罚涉事公司。